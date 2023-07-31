فيديو مخل مع زوجته.. انتقم من شقيقه ودفنه أسفل البلاط في الجيزة

مقطع فيديو لزوجته مع شقيقه في الجيزة، كان سببا في ارتكاب الجريمة، فقد إزهق روح شقيقه وقام برفع دعوى زنا على زوجته، حتى قضت المحكمة بالإعدام شنقا له وبالسجن ثلاث سنوات لزوجته لإتهامها بممارسة الزنا مع شقيقه.

نقاش يقتل شقيقه بسبب فيديو جنسي

واقعة نقاش الجيزة، شهدت أحداثها منطقة منشأة القناطر ، حين إنتشر مقطع فيديو في أوساط قرية بمنشأة القناطر لسيدة تمارس علاقة غير شرعية مع رجل، حتى شاهد زوجها الفيديو، وكانت المفاجأة حين تبين أن الرجل الذي برفقتها في الفيديو هو شقيقه الذي يعمل نجارا.

جن جنون النقاش وذهب مسرعا إلى شقيقه ينهره عما شاهده، ونشبت بينهما مشاجرة بسبب مقطع الفيديو قام فيها شقيق النقاش بإخباره بأن ما شاهده ليس صحيحا، وسأله عن مقطع الفيديو، ثم عاد في المساء بعد أن خطط لجريمته وما أن أخلد شقيقه في النوم وقام بضربه على رأسه بـ شاكوش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحمل جثمانه ودفنه أسفل بلاط السلم في المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة منشأة القناطر، تضمن ورود بلاغا من شاب يفيد بتغيب والده عن المنزل لمدة يومين وأنه شاهده في المرة الأخيرة برفقه عمه أمام المنزل، وفحصت الأجهزة الأمنية في الجيزة البلاغ وتم مراجعة المشاهدات الأخيرة له، وتبين وجود خلافات بين المتغيب وشقيقه.

وكشفت تحريات أجهزة مباحث الجيزة، وجود خلافات بين المتغيب وشقيقه بسبب ظهور مقطع فيديو للمتغيب برفقة زوجة شقيقه وهم في أوضاع مخلة، وألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم شقيق المتغيب، وبمواجهته أنكر في البداية معرفته بموقع شقيقه، وبتضييق الخناق عليه قرر بأنه قام بقتله ودفنه في قبر أسمنتي أسفل بلاط السلم في المنزل.

وأصطحبت أجهزة أمن الجيزة المتهم إلى مسرح الجريمة وتم استخراج الجثة من أسفل البلاط، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، كما تم ضبط زوجة المتهم وبمواجهته أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع المجني عليه، وقيامه بتصويرها بدون علمها، وتم عرض المتهمين على النيابة وعقب إنتهاء التحقيقات تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وزوجته إلى محكمة الجنح.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا عما أسند إليه من اتهامه بالقتل العمد، وأمرت محكمة الجنح بالحبس ثلاث سنوات للزوجة بتهمة ممارسة الزنا.