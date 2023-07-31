عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو مخل مع زوجته.. انتقم من شقيقه ودفنه أسفل البلاط في الجيزة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

مقطع فيديو لزوجته مع شقيقه في الجيزة، كان سببا في ارتكاب الجريمة، فقد إزهق روح شقيقه وقام برفع دعوى زنا على زوجته، حتى قضت المحكمة بالإعدام شنقا له وبالسجن ثلاث سنوات لزوجته لإتهامها بممارسة الزنا مع شقيقه.

سيدة عارية في الحمام | حنان تستغيث من زوجها .. والسبب صادم

4 مرات بإيده في الأوضة.. تفاصيل جديدة في قصة قاصر القاهرة والكهربائي

نقاش يقتل شقيقه بسبب فيديو جنسي

واقعة نقاش الجيزة، شهدت أحداثها منطقة منشأة القناطر ، حين إنتشر مقطع فيديو في أوساط قرية بمنشأة القناطر لسيدة تمارس علاقة غير شرعية مع رجل، حتى شاهد زوجها الفيديو، وكانت المفاجأة حين تبين أن الرجل الذي برفقتها في الفيديو هو شقيقه الذي يعمل نجارا.

جن جنون النقاش وذهب مسرعا إلى شقيقه ينهره عما شاهده، ونشبت بينهما مشاجرة بسبب مقطع الفيديو قام فيها شقيق النقاش بإخباره بأن ما شاهده ليس صحيحا، وسأله عن مقطع الفيديو، ثم عاد في المساء بعد أن خطط لجريمته وما أن أخلد شقيقه في النوم وقام بضربه على رأسه بـ شاكوش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحمل جثمانه ودفنه أسفل بلاط السلم في المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة منشأة القناطر، تضمن ورود بلاغا من شاب يفيد بتغيب والده عن المنزل لمدة يومين وأنه شاهده في المرة الأخيرة برفقه عمه أمام المنزل، وفحصت الأجهزة الأمنية في الجيزة البلاغ وتم مراجعة المشاهدات الأخيرة له، وتبين وجود خلافات بين المتغيب وشقيقه.

وكشفت تحريات أجهزة مباحث الجيزة، وجود خلافات بين المتغيب وشقيقه بسبب ظهور مقطع فيديو للمتغيب برفقة زوجة شقيقه وهم في أوضاع مخلة، وألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم شقيق المتغيب، وبمواجهته أنكر في البداية معرفته بموقع شقيقه، وبتضييق الخناق عليه قرر بأنه قام بقتله ودفنه في قبر أسمنتي أسفل بلاط السلم في المنزل.

وأصطحبت أجهزة أمن الجيزة المتهم إلى مسرح الجريمة وتم استخراج الجثة من أسفل البلاط، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، كما تم ضبط زوجة المتهم وبمواجهته أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع المجني عليه، وقيامه بتصويرها بدون علمها، وتم عرض المتهمين على النيابة وعقب إنتهاء التحقيقات تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وزوجته إلى محكمة الجنح.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا عما أسند إليه من اتهامه بالقتل العمد، وأمرت محكمة الجنح بالحبس ثلاث سنوات للزوجة بتهمة ممارسة الزنا.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث زنا منشأة القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023؟|رابط مجاني على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

موضوعات متعلقة

سيدة عارية في الحمام | حنان تستغيث من زوجها .. والسبب صادم

1600 جنيه مفردات المرتب.. إلزام زوج بدفع نصف راتبه نفقة لـ ابنه الصغير

الخال مش والد.. القصة الكاملة لجريمة ستيني في الجيزة

بدون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق عشة غرب الجيزة

جنايات الجيزة: السجن عامين للمتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

بدون إصابات.. النيران تلتهم سيارة أعلى كوبري بالوراق

حلم الثراء.. مصرع عامل في حفرة للتنقيب عن الآثار بالجيزة

دفاعا عن شقيقته.. شاب يقتل عامل في الجيزة خلال مشاجرة

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن مناورة جوية مع دولة عربية

فيديو مخل مع زوجته.. انتقم من شقيقه ودفنه أسفل البلاط في الجيزة

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن .. هل ورد في الشرع الشريف؟

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

وزير الري يناقش السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

فقدت وزنها .. مايان السيد تثير الجدل بجسم منحوت

ابنها عنده شهور .. اطلالات البلوجر أحلام بعد انفصالها للمرة الثانية

متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ