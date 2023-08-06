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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جيم أوفر.. طالب ينهي حياة صديقه بعد صفعه على وجهه في سايبر بالوراق

صدى البلد

أنهى طالب حياة صديقه بعد وصلة مزاح داخل سايبر بمنطقة الوراق تحولت لكارثة بعدما تطور المزاح إلى مشاجرة أنهاها أحدهما بغرس سلاح في صدر صديقه ليسقط جثة هامدة. 

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا بمقتل شاب في منطقة الوراق بعد وصلة مزاح مع صديقه، وجه على الفور بانتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

 

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن مشادة كلامية نشبت بين طالب ثالثة ثانوي صناعي يبلغ من العمر 18 سنة وصديقه طالب ثانوي عام 16 سنة في أثناء تواجدهما بمحل ألعاب بلاي ستيشن وتطور الأمر إلى مشاجرة بعدما صفع أحدهما الآخر على وجهه ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجئ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع أحضر صديقه سلاح ابيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه ولاذ المتهم بالفرار من مسرح الجريمة

 

تكثف أجهزة امن الجيزة جهودها لضبط المتهم حيث خرجت عدة مأموريات برئاسة المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق بحثا عن المتهم. 

جيم أوفر الوراق سايبر وصلة مزاح مباحث الجيزة مقتل شاب

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