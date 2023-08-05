لو عندك مشوار متروحش .. اختناق مروري بشارع فيصل |صور

يشهد الآن شارع فيصل حالة من الاختناق المروري وتكدس السيارات في الاتجاه الى المريوطية والاتجاه المعاكس الى جامعة القاهرة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لحالة الكثافات المرورية التي أصابت شارع فيصل مع تحذير بعدم سلك ذلك الطريق حتى ينتهي التكدس مع تتبيه يحمل عنوان: لو عندك مشوار مش مهم متروحش وكنسله".

ومن جانبها دفعت الادارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات الأمنية اللازمة لفحص سبب حالة التكدس وتسيير حركة السيارات وانهاء الاختناق المروري بشارع فيصل الذي شهد توقف حركة السيارات من الطالبية الى المريوطية وفي الاتجاه المعاكس من وسط الشارع حتى جامعة القاهرة.

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