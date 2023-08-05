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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب توك توك ومصرع سائقه في الوراق شمال الجيزة

توك توك - أرشيفية
توك توك - أرشيفية

لقى سائق توك توك مصرعه في الجيزة، جراء حادث إنقلابه في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

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مصرع سائق توك توك في الوراق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث سير ومتوفي في شارع ترعة السواحل في الوراق، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنقلاب توك توك ومصرع قائده بالغ من العمر 25 عاما، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير التوك توك قيادة المتوفي في شارع ترعة السواحل في الوراق إنقلب في وسط الشارع، وتبين أنه خالي من الركاب، ونتج عنه مصرع قائده.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة الوراق أخبار الحوادث سائق توك توك

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