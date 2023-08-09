مي سليم بإطلالة مبهجة تخطف الأنظار.. شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان ملون خلال قضاء عطلتها الصيفية على البحر.

وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه فيرمضان 2023، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحلمصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.





أحداث مسلسل تلت التلاتة

وتدور أحداث المسلسل 3 توأم تجسد شخصيتهم الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيثيقع زوجها في حب الفنانة مي سليم وتكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًا حولتأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أنيصل إلى حد الإدمان.