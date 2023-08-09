تراجع كبير في أسعار النفط عالمياً

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية.

وأطغي ذلك على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، حسبما نقلت رويترز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2 بالمئة، وكان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.