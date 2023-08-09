المشدد 7 سنوات.. عقوبة النصب على المواطنين بانتحال أسماء الشخصيات العامة

يلجأ الكثير من المواطنين إلى انتحال صفة بعض الشخصيات العامة لافتعال جرائم أو الحصول على مبالغ مالية بأسماء مستعارة لأشخاص مشهورة.

وواجه المشرع المصري هذه الجرائم بالحبس والغرامة.

لايفوتك||

و طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».