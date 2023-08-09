هكذا بدأ المشهد في بوكروفسك الأوكرانية بعد قصف روسي أوقع 7ضحايا|شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، هكذا بدا المشهد في بلدة بوكروفسك الأوكرانية بعد قصف روسي أوقع 7 ضحايا.

ووفقا للتقرير، قال الجهاز الأوكراني للحالات الطارئة إن عمليات الإغاثة في بوكروفسك بشرق أوكرانيا انتهت عصر الثلاثاء، حيث قُتل سبعة أشخاص على الأقل في اليوم السابق حسب كييف، إثر قصف روسي لمبانٍ سكنية.

وأجلى عمال الإنقاذ الجرحى وسط الأنقاض ، وعملوا على إنزال سكان عالقين في شققهم باستخدام سلالم كبيرة. وأكّد الجيش الروسي الثلاثاء أنه قصف مركز قيادة عسكرياً أوكرانياً في بوكروفسك، لكن الجانب الأوكراني اتهم الروس بالكذب.