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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات دوري الشوارع والساحات الشعبية في مجموعة القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت مديرية الشباب والرياضة في البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم)، تحت شعار “دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية”، بمجموعة مدينة القصير، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

 

وتم انطلاق دوري الشوارع والساحات والأحياء الشعبية في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وأقيمت مبارايات الجولة الأولى (مجموعة مدينة القصير) والتي تضم فرق ( الزهراء - الأمل - الجرف - العبابدة - الغنديرة - الشعب - المستعمرة - المسلة - العوينة). 

 

واستطاعت محافظة البحر الأحمر تسجيل 68 فريقًا في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم علي 9 مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا ا - سفاجا ب - القصير - مرسي علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).

الشباب والرياضة التصفيات التمهيدية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة زارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر

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