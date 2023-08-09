«البحر الأحمر» ترفع شعار كامل العدد خلال موسم الصيف

تشهد محافظة البحر الأحمر، ارتفاعًا استثنائيًا في حجوزات الفنادق والقرى السياحية، خلال موسم الصيف الحالي، حيث وصلت بعض الفنادق في مدينة الغردقة إلى معدلات إشغال تام خلال فترة الإجازة. ويأتي هذا الإقبال الكبير من قبل المصريين من مختلف المحافظات والسياح العرب والأجانب كنتيجة للجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي وتوفير تجارب مميزة للزوار.

وأكد عدد من مديري الحجوزات ، أن محافظة البحر الأحمر يعيش حالة استثنائية من النشاط السياحي، حيث تشهد الفنادق والقرى السياحية بالغردقة إشغالاً كاملاً حتى نهاية فترة الإجازة الصيفية. وقد أدت هذه الزخم الكبير إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الحجوزات، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠٪ مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد الأسعار، أفاد مصادر من داخل القطاع السياحي أن أسعار الإقامة في بعض الفنادق الأربع نجوم تتراوح ما بين ٢٢٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه للغرفة المزدوجة، بينما تتراوح في الفنادق الخمس نجوم بين ٣ آلاف إلى ٥ آلاف جنيه لليلة الواحدة. وتشهد مناطق الجونة وسهل حشيش وخليج مكادي ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، حيث يصل سعر الليلة الواحدة في بعض القرى السياحية إلى ٧ آلاف جنيه.

وتعكس هذه الأرقام التفاؤل المتزايد في صناعة السياحة في مصر، حيث يعكف القطاع على تقديم تجارب متميزة للزوار من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الضيافة. وتعكف السلطات المحلية على تعزيز السياحة الداخلية والدولية من خلال تنويع المنتجات والفعاليات السياحية، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

ويُشار إلى أن هذا التفاعل الإيجابي في قطاع السياحة يُعزز الآمال في تعافي اقتصادي قوي للبلاد بعد الآثار السلبية للأوضاع العالمية السابقة.