عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«البحر الأحمر» ترفع شعار كامل العدد خلال موسم الصيف

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشهد محافظة البحر الأحمر، ارتفاعًا استثنائيًا في حجوزات الفنادق والقرى السياحية، خلال موسم الصيف الحالي، حيث وصلت بعض الفنادق في مدينة الغردقة إلى معدلات إشغال تام خلال فترة الإجازة. ويأتي هذا الإقبال الكبير من قبل المصريين من مختلف المحافظات والسياح العرب والأجانب كنتيجة للجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي وتوفير تجارب مميزة للزوار.

وأكد عدد من مديري الحجوزات ، أن محافظة البحر الأحمر يعيش حالة استثنائية من النشاط السياحي، حيث تشهد الفنادق والقرى السياحية بالغردقة إشغالاً كاملاً حتى نهاية فترة الإجازة الصيفية. وقد أدت هذه الزخم الكبير إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الحجوزات، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠٪ مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد الأسعار، أفاد مصادر من داخل القطاع السياحي أن أسعار الإقامة في بعض الفنادق الأربع نجوم تتراوح ما بين ٢٢٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه للغرفة المزدوجة، بينما تتراوح في الفنادق الخمس نجوم بين ٣ آلاف إلى ٥ آلاف جنيه لليلة الواحدة. وتشهد مناطق الجونة وسهل حشيش وخليج مكادي ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، حيث يصل سعر الليلة الواحدة في بعض القرى السياحية إلى ٧ آلاف جنيه.

وتعكس هذه الأرقام التفاؤل المتزايد في صناعة السياحة في مصر، حيث يعكف القطاع على تقديم تجارب متميزة للزوار من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الضيافة. وتعكف السلطات المحلية على تعزيز السياحة الداخلية والدولية من خلال تنويع المنتجات والفعاليات السياحية، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

ويُشار إلى أن هذا التفاعل الإيجابي في قطاع السياحة يُعزز الآمال في تعافي اقتصادي قوي للبلاد بعد الآثار السلبية للأوضاع العالمية السابقة.

البحر الأحمر السياحة في مصر السياحة الداخلية الإقبال الكبير القري السياحية بالغردقة القرى السياحية تطوير البنية التحتية خلال موسم الصيف صناعة السياحة مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 15 رحلة طيران أوروبية

تطبيق رائد يحقق التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة في سياحة الغوص بمصر

دون إصابات.. احتراق أتوبيس بالكمين الجنوبي بالغردقة

استهداف 14593 مواطنا خلال ثالث أيام حملة «طرق الأبواب» بمدينة الغردقة

البحر الأحمر تنظم ندوة توعوية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة مواد بترولية بالغردقة

إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل زوجة أحدهما وطفلتها بالبحر الأحمر

منظر خلاب.. بانوراما الغردقة تشهد إقبالا كبيرا من السياح

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض جهود زيارته لـ الأردن

كتلة من جهنم.. التغيرات المناخية ترفع درجات الحرارة إلى 50 درجة

حكم مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ