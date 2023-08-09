عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح أهمية تعزيز العلاقات مع الهند في جذب السائحين لـ مصر

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

أيد عمرو هندى، عضو مجلس النواب، جهود الحكومة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند على المستوى السياحى والأثري.

 

تطورات كبيرة فى العلاقات بين مصر والهند

وقال “هندى” لـ"صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر والهند شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى مجالات الاقتصاد والتجارة ونموًا وزيادة ملحوظة فى حجم التبادلات التجارية حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار، في 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

 

وأشار عضو مجلس النواب الى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاونة الاخيرة عن طريق الزيارات للهند وغيرها من الدول المختلفة لها اهمية كبيرة فى تعزيز العلاقات، لافتا الى أن التفاهم بين البلدين وصل لمرحلة متقدمة وغير مسبوقة، مما سيعود بالنفع على الدولتين لاسيما فى هذه المرحلة التى تتزايد فيها المشكلات الدولية والتى تظهر فيها الحاجة من جانب كل من مصر والهند إلى أن تتزايد قنوات التواصل الثنائي لمواجهة المتغيرات التى تؤثر تأثيرًا سلبيًا على استقرار العالم.

 

وأكد  أن القيادات السياسية بالبلدين تتفق فى الرؤى فيما يتعلق بالحلول التى تتناسب مع حجم المشاكل الإقليمية والدولية والأزمات الراهنة، والعمل على  دفع التعاون فى مختلف المجالات ولاسيما السياسي والاقتصادي والسياحي والصناعي وتعزيز الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة . 

 

عقد، اليوم الأربعاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

الاستثمارات الهندية التبادلات التجارية التعاون المشترك الهندية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض جهود زيارته لـ الأردن

كتلة من جهنم.. التغيرات المناخية ترفع درجات الحرارة إلى 50 درجة

حكم مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ