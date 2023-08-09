برلماني يوضح أهمية تعزيز العلاقات مع الهند في جذب السائحين لـ مصر

أيد عمرو هندى، عضو مجلس النواب، جهود الحكومة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند على المستوى السياحى والأثري.

تطورات كبيرة فى العلاقات بين مصر والهند

وقال “هندى” لـ"صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر والهند شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى مجالات الاقتصاد والتجارة ونموًا وزيادة ملحوظة فى حجم التبادلات التجارية حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار، في 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاونة الاخيرة عن طريق الزيارات للهند وغيرها من الدول المختلفة لها اهمية كبيرة فى تعزيز العلاقات، لافتا الى أن التفاهم بين البلدين وصل لمرحلة متقدمة وغير مسبوقة، مما سيعود بالنفع على الدولتين لاسيما فى هذه المرحلة التى تتزايد فيها المشكلات الدولية والتى تظهر فيها الحاجة من جانب كل من مصر والهند إلى أن تتزايد قنوات التواصل الثنائي لمواجهة المتغيرات التى تؤثر تأثيرًا سلبيًا على استقرار العالم.

وأكد أن القيادات السياسية بالبلدين تتفق فى الرؤى فيما يتعلق بالحلول التى تتناسب مع حجم المشاكل الإقليمية والدولية والأزمات الراهنة، والعمل على دفع التعاون فى مختلف المجالات ولاسيما السياسي والاقتصادي والسياحي والصناعي وتعزيز الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة .

عقد، اليوم الأربعاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.