بعد محادثات سرية.. إيران تعلن حصولها على تكنولوجيا صاروخية ضخمة

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران حصلت على التكنولوجيا اللازمة لصنع صاروخ كروز، الأسرع من الصوت، وأنها مازالت في مرحلة الاختبار للتكنولوجيا الجديدة.

قالت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية، أن الإعلان يأتي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في مياه الخليج العربي، بعد الكشف الأسبوع الماضي عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر.

وذكرت الوكالة أن "هذا الصاروخ ، الذي يعد جيلا جديدا من صواريخ كروز الإيرانية، يخضع حاليًا لاختبارات دقيقة، وبعد خروجه للنور، سيكون فاعلا مهما في القوة العسكرية الإيرانية".

في أبريل، ذكرت وسائل الإعلام الدولية، أن الصين وروسيا وإيران، قاموا بمحادثات سرية بشأن تزويد إيران، بمركب كيميائي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية.

وزعمت وسائل الإعلام ، أيضا أن روسيا وقعت اتفاقا سريا مع إيران لإعادة اليورانيوم المخصب.