تأييد برلماني لزيادة حركة السياحة الوافدة من الهند .. نواب : علاقات تاريخية وتعاون مشترك فى جميع المجالات

نواب البرلمان عن العلاقات بين مصر والهند:

أفواج سياحية ضخمة قادمة من الهند لزيارة مصر الفترة المقبلة

التفاهم بين مصر والهند وصل لمرحلة متقدمة وغير مسبوقة

مصر والهند يسعيان لتعزيز التعاون فى جميع المجالات

أفواج كبيرة من السائحين فى الهند قادمون الى زيارة مصر

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب جهود الحكومة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند على المستوى السياحى والأثري، مؤكدين أن العلاقات بين مصر والهند شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى مجالات الاقتصاد والتجارة ونموًا وزيادة ملحوظة فى حجم التبادلات التجارية حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار، في 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

فى البداية، أيد عمرو هندى، عضو مجلس النواب، جهود الحكومة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند على المستوى السياحى والأثري.

تطورات كبيرة فى العلاقات بين مصر والهند

وقال “هندى” لـ"صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر والهند شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى مجالات الاقتصاد والتجارة ونموًا وزيادة ملحوظة فى حجم التبادلات التجارية حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار، في 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الآونة الأخيرة عن طريق الزيارات للهند وغيرها من الدول المختلفة لها أهمية كبيرة فى تعزيز العلاقات، لافتا أن التفاهم بين البلدين وصل لمرحلة متقدمة وغير مسبوقة، ما سيعود بالنفع على الدولتين لا سيما فى هذه المرحلة التي تتزايد فيها المشكلات الدولية والتى تظهر فيها الحاجة من جانب كل من مصر والهند إلى أن تتزايد قنوات التواصل الثنائي لمواجهة المتغيرات التي تؤثر تأثيرًا سلبيًا على استقرار العالم.

وأكد أن القيادات السياسية بالبلدين تتفق فى الرؤى فيما يتعلق بالحلول التي تتناسب مع حجم المشاكل الإقليمية والدولية والأزمات الراهنة، والعمل على دفع التعاون فى مختلف المجالات ولاسيما السياسي والاقتصادي والسياحي والصناعي وتعزيز الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة.

ومن جانبها، أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعلاقات التاريخية بين مصر والهند وسعى البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والسياحية.

تبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن الهند ومصر يسعيان لزيادة حركة التجارة البينية خلال الفترة المقبلة ليسجل التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهى قرابة 12 مليار دولار، في ظل تأكيد الحكومتين على العمل على إزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وتنويع التجارة بين البلدين.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على العمل في مصر من خلال التمتع بالحوافز المقدمة إليهم لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الفترة المقبلة سوف تشهد قدوم أفواج كبيرة من السائحين فى الهند الى زيارة مصر وذلك ضمن خطة البلدين للتعاون المشترك مما يزيد من إيرادات السياحة فى مصر".

أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وحضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير أجيت جوبتيه، كما أكد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند وعلاقات التعاون ولاسيما في مجال السياحة والآثار.

كما أشار إلى أن السياحة تساهم في تحقيق التقارب بين الشعوب، مؤكداً على أن مصر ترحب بجميع السائحين من كافة الجنسيات ومن بينهم الوافدين من دولة الهند للاستمتاع بالآثار والحضارة المصرية العريقة إلى جانب التعرف على الأماكن السياحية الخلابة والشواطئ المشمسة.

كما أشار إلى الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر معرباً عن تفاؤله وتطلعه لتحقيق مزيد من الزيادة في هذه الحركة، مؤكداً على أن السوق الهندي يعد من الأسواق الرئيسية التي تهتم بها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

ومن جانبه، أكد السفير على أن السائح الهندي شغوف بالتراث والحضارة المصرية العريقة وأنه من المهتمين بالسياحة الثقافية، مشيرًا إلى رحلة الطيران المباشرة التي تم تسييرها منذ أيام بين مدينة القاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي، بالإضافة إلى وجود رحلات طيران مباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة مومباي.

وتناول اللقاء بحث آليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى المقصد السياحي المصري، حيث تم الإشارة إلى الفعالية التي ستنظمها السفارة الهندية بمصر بمقر السفارة منتصف الشهر الجاري لتشجيع السياحة البينية بين البلدين، حيث تعد هذه الفعالية أولى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة.

كما سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري تنظيم قافلة سياحية (Roadshow) في دولة الهند، إلى جانب مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي (OTM) والمقرر إقامته بمدينة مومباي بدولة الهند في فبراير القادم.

وتطرق اللقاء أيضاً للإشارة إلى الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة في 18 سوق من الأسواق المستهدفة والتي من بينها السوق الهندي، حيث تضمنت هذه الحملة فيلم ترويجي تحت شعار "Your Expectation are History"، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الأفلام الدعائية بالسوق الهندي للترويج والتسويق لمنتج السياحة الثقافية منها الفيلم الدعائي"200 Years of science in the making"، والفيلم الترويجي القصير عن اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والذي يبرز الشهرة الكبيرة للملك توت عنخ آمون حول العالم.

كما تم التأكيد على أهمية تضافر جميع الجهود لتعظيم السياحة البينية بين البلدين والتواصل المباشر بين منظمي الرحلات بالهند وتنظيم فرق عمل بينهم وبين نظرائهم المصريين.

جدير بالذكر أن ناريندا مودي رئيس وزراء الهند قام بزيارة رسمية إلى مصر خلال شهر يونيو الماضي حيث زار على هامشها منطقة أهرامات الجيزة، ومسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز.

كما استقبلت مدينة شرم الشيخ في يناير الماضي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من الهند لمطار شرم الشيخ بغرض "سياحة حفلات الزفاف" في إطار استحداث هذا النمط السياحي والترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف وجذب رواده إلى مصر.