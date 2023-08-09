السعودية: ضبط 1.3 مليون قرص من الأمفيتامين المخدر في شحنة ماكينات كهربائية

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط أطنان من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة ماكينات كهربائية داخل مستودع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي ، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.394.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة ماكينات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروّجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين الأردنية والسورية.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.