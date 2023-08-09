عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: ضبط 1.3 مليون قرص من الأمفيتامين المخدر في شحنة ماكينات كهربائية

ضبط أطنان من المخدرات
ضبط أطنان من المخدرات في السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط أطنان من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة ماكينات كهربائية داخل مستودع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي ، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.394.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة ماكينات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروّجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين الأردنية والسورية.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية الإمفيتامين ماكينات كهربائية مستودع مكافحة المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ترشيحاتنا

مفيد ولا مضر؟ .. فيسبوك يؤثر على صحتك العقلية

غضب في الكونجرس الأمريكي بسبب قرار إدارة بايدن الجديد بشأن أوكرانيا

النيابة الإدارية تشكل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار عقار مغاغة

الحكومة توافق على مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

مجلس الوزراء يعتمد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

فيديو

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ