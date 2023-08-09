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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 قتلى.. تفاصيل نشوب حريق في مركز لرعاية ذوي الإعاقة بفرنسا

صدى البلد

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، العثور على 9 جثث لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم بمدينة أوران شمال شرقي البلاد.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تم إرسال ما يقرب من 80 من رجال الإطفاء إلى الحريق في لا فورج بعد تنبيه خدمات الطوارئ في الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.

وتم إخماد الحريق، لكن لم يتضح بعد سبب اندلاعه.

فيما تم إجلاء 17 شخصًا من المركز، بينما تم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى.

وقال قائد عمليات الإنقاذ فيليب هاويلر للصحفيين، إن فرق الإغاثة "عثرت على جثث 9 أشخاص في الطابق الأول تحت أنقاض الحريق".

وأضاف أن فرق الإنقاذ تتابع البحث عن مفقودين اثنين كانا في المركز وقت اندلاع الحريق، موضحًا أن البحث أعاقه صعوبة الوصول إلى الطوابق العليا في المبنى.

وتابع: "هناك كمية هائلة من الأنقاض والعديد من الأقسام المنهارة وأرضية غير مستقرة".

من جانبه، كشف وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانانعن تفاصيل الحريق الذي شب في مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة ببلدة وينتزنهايم بالقرب من الحدود الألمانية".

وأضاف دارمانان، في منشور على منصة "إكس": "على الرغم من التدخل السريع والشجاع لرجال الإطفاء، نشعر بالأسى لسقوط العديد من الضحايا".

السلطات الفرنسية البحث عن مفقودين رعاية ذوى الإعاقة مركز لرعاية ذوي الإعاقة حريق فرنسا

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