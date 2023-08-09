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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على الأزمة التي يمر بها النادي والمشاكل الإدارية.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع “فيسبوك:”الغاوي ينقط بطاقيته".

وأضاف:"يالا مين يزود للأسف حياتنا كلها كلام في كلام لا بيودي ولا بيجيب".

وزاد: "الحياة أفعال مش كلام الحياة مواقف مش رغي علي الفاضي ربنا يهدي الجميع".

وفي سياق آخر علق محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك على هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عليه.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:" جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك 
ولذلك كان يجب الرد علي بعض النقاط وهذا ليس كل شيء".

وأضاف: “رئيس النادي السابق  يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سرا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!”.

وأضاف: “بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام ٢٠١٦ مقابل ٦٥٠ ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ ١٤٠ ألف دولار وتبقى ٥١٠ آلاف فقط كان يجب تسديدها في مواعيدهم طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير”.

وأكمل: "في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو ٥١٠ آلاف دولار وبحساب سعر الدولار  وقتها ٧ جنيهات و٨٣ قرشا ما يعادل ثلاثة ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار ٤٦ مليونا".

تابع: “وللعلم، وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها،   كنت  أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!!!..، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل”.

واختتم شيكابالا: "هذا ردا علي كل ما آثاره رئيس النادي السابق بخصوصي، أما  ما يخص كل ما حدث  للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح. وللحديث بقية". 

خالد الغندور الزمالك الغندور

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