محافظ الجيزة يكلف نائب مدينة كرداسة بتسيير أعمال رئيس مركز أبوالنمرس

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا حمل رقم ١٠١٣ لعام ٢٠٢٣، بتكليف مبروك البيومي عبدالحميد عمار، من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، لتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس.

وذلك بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية.

كما جاء هذا القرار بعد إصدار اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدة محافظات، وكان من ضمنها تعيين محمد عبدالحميد سيد، من رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط.