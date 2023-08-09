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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكلف نائب مدينة كرداسة بتسيير أعمال رئيس مركز أبوالنمرس

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا حمل رقم ١٠١٣ لعام ٢٠٢٣، بتكليف مبروك البيومي عبدالحميد عمار، من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، لتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس.

 

وذلك بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية.

 

كما جاء هذا القرار بعد إصدار اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدة محافظات، وكان من ضمنها تعيين محمد عبدالحميد سيد، من رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة المحلية التنمية المحلية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة دمياط محافظ الجيزة مدينة أبوالنمرس مركز ابوالنمرس مدينة كرداسة

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