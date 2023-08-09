الدكتور تامر حامد مديرًا لمستشفى بني سويف التخصصي لفترة ثانية

أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة قرارًا رقم “١٦٠” لسنه ٢٠٢٣ بتجديد الثقة وتكليف الدكتور تامر حامد مديرًا لمستشفي بني سويف التخصصي .

ويعد مستشفى بني سويف التخصصي من أكبر مستشفيات محافظة بني سويف التي تقدم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وكانت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة قد أصدرت قرارًا يحمل رقم 177 العام الماضي بتجديد تكليف الدكتور تامر حامد مديرا لمستشفي بني سويف التخصصي .

جدير بالذكر أن الدكتور تامر حامد كان مديرا لمستشفي بلطيم التخصصي، وجاء

بني سويف خلفا لمدير بني سويف التخصصي السابق الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفي الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر حالياً.