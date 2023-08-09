بعد اتهامها بخرق المجال الجوي بالنيجر.. رد قوي من فرنسا على الانقلابيين

رفضت فرنسا ،اليوم الأربعاء، اتهامات الانقلابيين بخرق القوات الفرنسية للمجال الجوي في النيجر.

وأتهم المجلس العسكري المنقلب بالنيجر في وقت سابق من اليوم، القوات الفرنسية بمهاجمة الحرس الوطني وانتهاك المجال الجوي.

ورفع المجلس العسكري الانقلابي النيجري حالة التأهب لجميع قوات الأمن والدفاع لمواجهة أي خطط فرنسية لزعزعة الأمن والاستقرار في النيجر.

وتلقت جميع القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون في النيجر أوامر بزيادة مستوى التهديد من قبل المجلس العسكري.

وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في قواعد عسكرية في النيجر.

وحسب شبكة “آر تي“ الروسية، أمر الجيش برفع مستوى التهديد في النيجر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أليكسي زايتسيف، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من غير المرجح أن يساعد في تطبيع الوضع في البلاد والمنطقة بشكل عام.

وأشار زايتسيف إلى أنه يعتقد أن التدخل العسكري من قبل المجموعة إيكواس في دولة ذات سيادة لن يساهم في تحقيق سلام دائم في النيجر واستقرار الوضع في المنطقة الفرعية بشكل عام.

وأضاف: "نود أن نشير إلى أن الدول المجاورة للنيجر، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو وتشاد والجزائر، ردت بشكل سلبي على هذا السيناريو"، لافتا إلى أن روسيا تتوقع أن "يتم التوصل إلى قرار من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية".