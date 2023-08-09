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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يلتقي بايدن بـ نتنياهو قريبًا.. البيت الأبيض يكشف الأمر

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

توقع البيت الأبيض أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من الخريف المقبل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تضاعف إدارة بايدن من إصرارها على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يدع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمقابلته في البيت الأبيض بعد أن صرح الأخير بذلك في مقابلتين أخيرتين مع وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في رد على سؤال حول هذا الموضوع خلال إحاطة صحفية "ما زلنا نتوقع أن يلتقي الرئيس بايدن برئيس الوزراء نتنياهو في وقت ما في الخريف، وذلك سيكون في مكان ما في الولايات المتحدة".

يأتي ذلك بعد أن تحدث الجانبان الشهر الماضي في 17 يوليو، وعقب ذلك أصدر مكتب نتنياهو بيانا يقول فيه إن بايدن قد دعاه للاجتماع في الولايات المتحدة.

لكن لم تذكر قراءات البيت الأبيض أي دعوة، وقال مصدر مطلع على التفاصيل تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن نتنياهو هو الذي أثار فكرة عقد اجتماع، وأن بايدن رد فقط بأنه سيكون على استعداد للقيام بذلك ولكن لم تتم مناقشة المزيد من التفاصيل.

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