برلمانية تطالب بوضع خطة استراتيجية وإعلامية للتوعية بخطورة القضية السكانية

شاركت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب وممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، فى الجلسة التخصصية المنعقدة بعنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية"، ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعى للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت النائبة مي رشدي، خلال كلمتها، أن القضية السكان قضية هامة جدا وهي أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والمقدرات المادية للدولة وكذلك على المناحي السياسية والمجتمعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه لاتزال قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضي على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل

وطالبت النائب مي رشدي، بضرورة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية، عن طريق إعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتوعية بخطورة القضية السكانية، و خطورة كثرة الإنجاب والموروثات الثقافية القديمة، بالإضافة إلي زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية.