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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصري لهذه الهواتف.. نتفليكس تصدر تطبيقا جديدا لممارسة الألعاب على التلفزيون

نتفليكس تصدر تطبيقا
نتفليكس تصدر تطبيقا جديدا لممارسة الألعاب على التلفزيون

أطلقت خدمة البث التليفزيوني، نتفليكس Netflix تطبيق Netflix Game Controller على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وذلك للسماح للمستخدمين بلعب ألعاب نتفليكس على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

 

وسيقترن تطبيق Netflix Game Controller بجهاز تلفزيون لتشغيل ألعاب نتفليكس باستخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد، ويتميز التطبيق بزر على الجانب الأيسر من شاشة آيفون ، إلى جانب أزرار الإجراءات A و X و Y و B على الجانب الأيمن من الشاشة، والقائمة في المنتصف.

 

وتقتصر ألعاب نتفليكس على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، مع عدم وجود خيار لتشغيلها على Apple TV أو منصات التلفزيون الأخرى، وفي الوقت الحالي لا يحتوي التطبيق على أي ألعاب، لكنه يقول إن الألعاب المتاحة للتلفزيون "ستُعرض قريبًا على نتفليكس."

 

وبدأت منصة نتفليكس في تقديم الألعاب لأول مرة في عام 2021 ، ويوجد الآن أكثر من 50 لعبة متاحة، حيث يتم تضمين الوصول في عضوية نتفليكس ، وبدون رسوم إضافية أو عمليات شراء داخل التطبيق، بحسب MacRumors.

 

وتتضمن ألعاب نتفليكس عددا من الألعاب مثل Tomb Raider و Stranger Things و Bloons TD 6 و World of Goo و Exploding Kittens و Heads Up و Cut the Rope.

 

وفي أكتوبر الماضي ، كان نائب رئيس تطوير ألعاب نتفليكس قد قال ، مايك فيردو ، إن الشركة “تستكشف بجدية عرض الألعاب السحابية، ويمكن أن تكون نتفليكس جاهزة لإطلاق خدمة ألعاب تجعل محتواها قابلاً للتشغيل على أجهزة التلفزيون”.

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