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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه 911 ضد لامبورجيني هوركان ستيراتو على حلبة السباق.. فيديو

صدى البلد

تعتبر من أشهر وأقوى سيارات الأداء العالي جنونًا التي يمكن شراؤها، ولكن ما هي الأسرع؟ هذا ما بدأت قناة كاروو في اكتشافه عندما اصطفت لامبورجيني هوراكان ستيراتو ضد ابنة عمها في مجموعة فولكس فاجن ، بورشه 911 داكار.

بورشه 911 ضد لامبورجيني هوركان ستيراتو على حلبة السباق

صممت كلتا السيارتين للتنافس على حلبات السباق، وتعتبر من أشهر سيارات الأداء في العالم، فمعظم هذه السيارات الخارقة مقدر لها أن تقضي حياتها على الأسفلت، لذا فإن سباق التسارع المباشر لا يزال اختبارًا مناسباً لقياس من هي الأسرع.

 

يبدو أن لامبورجيني لها اليد العليا بينما تتأهب السيارتان للسباق، يتم تشغيل هوركان ستيراتو بمحرك V8 بسعة 5.2 ليتر بقوة 602 حصان (610 حصان) بسعة 5.2 ليتر ، في حين أن محرك بورشه ذو التوربو المزدوج بستة أسطوانات بسعة 3.0 ليتر ينتج 473 حصانًا فقط (480 حصانًا).

 

تأتي سيارة بورشه بعزم دوران 420 رطل قدم (570 نيوتن متر) إلى 413 رطل قدم (560 نيوتن متر) ، وعلى الرغم من أن 911 تزن 1,605 كجم (3530 رطلاً) يبدو رقم وزن السيارة فارغًا بعد ذلك بالنسبة إلى سيارة هوراكان البالغة 1470 كجم (3235 رطلاً).

 

ترتبط كلتا السيارتين بشكل جيد مع الأخذ في الاعتبار أنهما على إطارات مخصصة للتعامل مع الاتربة.

هوراكان هوركان ستيراتو لامبورجيني بورشه ستيراتو بورشه 911 داكار

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