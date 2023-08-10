بشير عبدالفتاح: صندوق تحيا مصر مكمل لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة

قال الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، إن دور المجتمع المدني والأهلي هو عمل تطوعي من قبل بعض الأفراد داخل الدولة بشكل غير رسمي للعمل إلى جانب الدولة لخدمة المواطن، موضحا أن هناك مسافة بين المواطن والحكومة يملأها المجتمع المدني.

وأضاف الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني أن صندوق تحيا مصر يعد صندوق تبرعات، لافتا إلى أن أول من تبرع لهذا الصندوق كان الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أنه أصبح لدينا رصيد فى صندوق تحيا مصر لتقديم الخدمات، معقبا أن دور صندوق تحيا مصر مكمل لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.