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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: استرداد قطعة أرض ورصد مخالفات وإزالة إشغالات في حملات بـ العبور

صدى البلد

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب قطعة أرض رقم 8 بلوك " ٢٨٠٣٢ " بالحي الثالث لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية ولمخالفة شروط التراخيص، حيث تم تنفيذ القرار في حملة بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور أنه بالمرور بالحى الثاني تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 27 محلية 2 باستخدام البدروم مخزن، وتم التحفظ على الأدوات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك القطعة 296  محلية 2 لاستخدام البدروم مخزن مخالف، وكذلك رصد مخالفة بالقطعة 1 محلية 33 لاستخدام البدروم ورشة تصنيع، وأثناء مرور الحملة بالحي الأول تم رفع الإشغالات والتعديات لمحل مخالف لشروط التراخيص.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أنه بالمرور بالمنطقة الصناعية الأولى تم ضبط ومصادرة مركبة   "توك توك "، ومركبة " تروسيكل " بالطريق الفاصل بين منطقة النهضة والمنطقة الصناعية الأولى.

 

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد رشاد، إنه تم شن حملة إشغالات ليلية مكبرة تحت إشراف إدارتي التنمية والأحياء، استهدفت ( الحي الترفيهي ومحيط دار مصر وبازار العبور، والحي الأول، والحي الثاني،  والحي الثالث ومنطقة التبة،  والحي الرابع،  والحي الخامس، وحي الشباب، ومحيط بنزينة مصر للبترول،  والحي الثامن واسكان المستقبل، والحي التاسع ودائري الحي،  ومنطقة ممشي وتراك الدراجات، والطريق الرئيسي للمدينة وطريق خط ١٠).

 

وأكد رشاد، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مركبات " تروسيكل " مستخدمة في نبش القمامة، وضبط 7 مركبات " تروسيكل " بيع مأكولات متنوعة، وضبط 4 سيارات مستخدمة في بيع مشروبات، وإزالة 30 فرش بيع بضائع مؤقت وبائع متجول وتم التحفظ على المهمات والأدوات المضبوطة بمقر الجهاز.

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