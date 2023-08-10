فيه سم قاتل.. تحذير خطير وعاجل من مصر والعراق بشأن أدوية فاسدة

على غرار أشهر محاولة انقاذ لمريض في السينما المصرية، أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا رسميا وعاجلا للمواطنين من المستحضر الحيوي Ciprobay tablet، للرد على محاولة غش أدوية قد تفضي إلى الموت مع تناولها المتكرر، مؤكدة أن هناك عبوات مقلدة من هذا المستحضر في السوق الدوائي، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة بشكل عاجل في حال شراء هذا المستحضر او التواصل مع الخط الساخن.

المستحضر الحيوي Ciprobay tablet

ومع محاولات الغش وتطابق المواصفات بين الدواء الحقيقي والمغشوش، كشفت هيئة الدواء المصرية، الفرق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد وجاءت على النحو التالي:

- المنتج الأصلي تكون الكتابة بين أجزاء المثلث من الكرتونة الخارجية، وخامة الورق جيدة ولامعة يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.

- وفيما يتعلق بالعبوة الخاصة بالمنتج المقلد الكتابة تكون فوق المثلث، وخامة الورق غير جيدة وغير لامعة ولا يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.

- والشريط الداخلي الكتابة بخط أسود غامق والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط أصغر وأقل وضوحا.

- ولكن العبوات المقلدة الكتابة تكون بخط أسود فاتح والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط كبير وأكثر وضوحا.

تحرك عاجل

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى يرجى اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪلي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل على اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301.

يذكر أن المستحضر الحيوي Ciprobay tabletهو مضاد حيوي شهير يستخدم في علاج التهاب الرئوي.

وفي المقابل بدولة العراق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

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وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة، إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم أوت وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين

وقالت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لمتقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك)، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات غامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات