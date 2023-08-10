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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

صدى البلد

زف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر. 

وأكد "أمان"، أن الأسعار مستقرة، ولا زيادة في أسعار السجائر، منوها بأن أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيها، وهناك حرص على توفير المنتج لأطول فترة.

اسعار السجائر الفترة القادمة 

وكشف العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن أن كل علبة تتضمن “كود” ومن خلاله يعرف المواطن سعر علبة السجائر، مشيرا إلى أنه في الفترة المقبلة سيتم كتابة السعر على العلبة.

ووصف المتلاعبين بأسعار السجائر  بـ"الحيتان"، لافتا إلى أنهم يقومون بتخزين السجائر حتى يؤثروا على أسعارها، مؤكدا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالشرقية للدخان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

السجائر أزمة السجائر ارتفاع أسعار السجائر الشرقية للدخان

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الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

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