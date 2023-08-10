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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مكبرة لضبط مخالفات المخابز بمركز المنصورة

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تمونية مكبرة برئاسة  السيد  دايرة وكيل وزارة التموين الدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية  بمركز المنصورة وأسفرت عن تحرير محضر تجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ على  ١٢٥ بطاقة تموينية ذكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. 
كذلك ٢ محضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ١٦ جرام، ٢ محصر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية. 
و محضر انتهاء مخبز من الإنتاج. 
ومحضر تصرف فى عدد شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين.

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بطاقة تموينية ذكية بمركز المنصورة تموين الدقهلية خبز غير مطابق للمواصفات وكيل وزارة التموين وكيل وزارة مديرية التموين بالدقهلية مديرية التموين

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