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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد أن فقد نصفهم.. ثريدز يحاول بقوة جذب المستخدمين

ثريدز يحاول بقوة
ثريدز يحاول بقوة جذب المستخدمين،،بعد أن فقد نصفهم

أعلن  مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز”، أن تطبيق “ثريدز” التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل “إنستجرام”، وسط مساعٍ للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

وفقد “ثريدز”، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب. 

وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو.

وقال مسئول الإنتاج كريس كوكس، في اجتماع في يوليو استمعت “رويترز” لتسجيل صوتي له، إن ميتا تنظر في إضافة المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور (منشورات) ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة إنستجرام".

وقال زوكربيرج في منشور اليوم إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه التحديثات في الوقت الذي تكافح فيه ميتا بلاتفورمز للحفاظ على مستخدمي تطبيقاتها في ظل المنافسة من تطبيقات أخرى مثل تيك توك. 

وتأمل الشركة أن تساعد هذه التحديثات في جعل تطبيق ثريدز أكثر جاذبية للمستخدمين وزيادة عددهم.

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