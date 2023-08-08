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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آلام الرقبة والظهر..إيلون ماسك يحتاج لإجراء عملية قبل المباراة القتالية مع زوكربيرج 

آلام في الرقبة والظهر..إيلون
آلام في الرقبة والظهر..إيلون ماسك يحتاج لإجرا

في أحدث تطورات المعركة المرتقبة بين عمالقة التكنولوجيا إيلون ماسك و مارك زوكربيرج ، قد يتم تأجيل المباراة إلى موعد غير محدد بسبب أزمة صحية محتملة لماسك.

وفقا للمصدر فإن إيلون ماسك يعاني من ألم شديد في الرقبة والظهر. قال إنه سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء خطير.
 

أثارت هذه المواجهة ، التي بدأت كمزاح عبر الإنترنت بين الاثنين ، ضجة على الإنترنت ، حيث تساءل الناس عما إذا كانا سيتبادلان بالفعل اللكمات في الحلبة.

كان زوكربيرج قد ألقى التحدي في البداية على Threads ، ملمحًا إلى ليلة قتال في 26 أغسطس. بينما لم يؤكد ماسك هذا التاريخ ، فقد ذكر أن المباراة ستتم بثها على X ، مخصصة جميع العائدات لمؤسسة خيرية تدعم المحاربين القدامى.

لكن مع الكشف عن مشاكل صحية لماسك ، فمن غير المعروف متى أو إذا كانت هذه المباراة ستحدث.

بالإضافة إلى المزاح المضحك ، فإن كلا الموجهين جادان في تدريبهما ، حيث أعرب زوكربيرج عن حماسة حقيقية للرياضة واستعداده للتحدي.

بغض النظر عن النتيجة ، فقد لفت تبادلهم انتباه الإنترنت ، حيث ينتظر الجميع لمعرفة ما إذا كان هؤلاء العمالقة في مجال التكنولوجيا سيحللون نزاعهما غير الرسمي في التغريدات أو ينتقلون إلى الحلبة.

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