تسريب مواصفات ساعة أوبو المنتظرة Oppo Watch 5 Pro

بعد إطلاق أوبو سلسلة الساعات الذكية Oppo Watch 3 خلال العام الماضي، كانت العلامة التجارية الصينية تعمل خلال الفترة الماضية على خليفة جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر تقرير يفيد بأنه سيتم إطلاق سلسلة Oppo Watch 5 جنبا إلى جنب مع هاتف أوبو القابل للطي الجديد Oppo Find N3 و N3 Flip وتابلت Pad Air 2 في وقت لاحق من هذا الشهر.

مواصفات ساعة أوبو المنتظرة Oppo Watch 5 Pro

سرب تقرير جديد مواصفات وميزات طراز Oppo Watch 5 Pro المرتقب من أوبو.

ووفقا لما للتسريبات التي تمت مشاركتها على موقع Weibo الصيني مؤخرا، من قبل صاحبة التسريبات الموثوقة Tipster DCS، فإن ساعة أوبو Oppo Watch 5 Pro القادمة ستحتوي على معالج ARM SoC مزدوجة الطاقة منخفضة الطاقة بدقة تصنيع 4 نانومتر، والتي من المرجح أن تكون Snapdragon W5 + Gen 1 من كوالكوم.

مواصفات ساعة أوبو المنتظرة Oppo Watch 5 Pro

وستحتوي الساعة الذكية أيضا على شاشة من نوع LTPO AMOLED، بزجاج منحني، وتشير التسريبات أيضا إلى أن الساعة الذكية ستحتوي على بطارية بقوة 570 مللي أمبير في الساعة وتدعم اتصال LTE من خلال شريحة اتصال إلكترونية eSIM.

وبالإضافة إلى هذه المواصفات، ستأتي الساعة الذكية بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لتتبع مستوى الأكسجين في الدم، وإمكانيات المواقع العالمية GPS للخدمات الدقيقة المستندة إلى الموقع، ووظيفة NFC للمعاملات السريعة والآمنة.

وتعد إحدى الميزات المرتقبة هي تضمين نظام التشغيل Wear OS، وهو نظام تشغيل مخصص من جوجل Google مصمم للساعات الذكية، وسيتيح هذا للساعة الوصول إلى عدد كبير من التطبيقات المصممة خصيصا للساعات الذكية، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أيضا من الوصول إلى مساعد جوجل الموجود على الجهاز القابل للارتداء.