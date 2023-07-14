وحش أوبو الأسطوري الجديد.. سعر ومواصفات Oppo Reno 10 Pro

سعر ومواصفات أوبو Oppo Reno 10 Pro.. يبحث الكثيرون عن سعر هاتف Oppo الأسطورى الجديد الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز أوبو Oppo Reno 10 Pro بالعديد من المواصفات والمميزات الرائدة في هاتف متوسط التكلفة، إلى جانب دعما لشبكات الجيل الخامس فايف جي، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول سعر ومواصفات هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro

يتميز هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، وبدقة 1080 x 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، تتمتع بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro

ويحتوى هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro، على بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي سريع بقدرة 80 وات، ويتم شحن الهاتف عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 778G، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro، بواجهة المستخدمColorOS 13.1 المستندة على نظام التشغيل Android 13.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro، بـ 4 كاميرات الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro

سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro

يبلغ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro، مقابل سعر 470 دولار (أي ما يعادل 14410 جنيه مصري)، ويتوفر باللون الرمادي الفضي والأرجواني اللامع.