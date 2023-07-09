بسعر منافس.. أوبو تكتسح الأسواق بتشكيلة Reno الجديدة

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح سلسلة Oppo Reno 10 التي تم إطلاقها في الصين في مايو الماضي، في بعض الأسواق الدولية، وتتكون تشكيلة الفئة المتوسطة الجديدة من ثلاثة هواتف ذكية هي: Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro +.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro +

زودت أوبو هاتف Oppo Reno 10 Pro +، الذي تم طرحه في ماليزيا بنفس مواصفات النسخة المتاحة في الصين، فهو يأتي مزودا بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1، ويتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ويحتوى الجهاز على بطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي سريع بقدرة 100 وات.

ويتميز هاتف أوبو Reno 10 Pro +، بـ 4 كاميرات الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويعمل الهاتف بواجهة أوبو الجديدة ColorOS 13.1 المستندة على نظام التشغيل Android 13.1 خارج الصندوق، ويحتوي Oppo Reno 10 Pro + على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

هاتف أوبو Reno 10 Pro +

مواصفات هاتفي Reno 10 و Reno 10 Pro

تم إطلاق هاتفي Reno 10 و Reno 10 Pro في ماليزيا بمواصفات مختلفة عن نظرائهم الصينيين في التصميم والمواصفات، حيث يتم تشغيل كلال الهاتفين بواسطة معالجات مختلفة وهي Dimensity 7050 و Snapdragon 778G على التوالي.

وتتميز النسخة العالمية من هاتفي Reno 10 و Reno 10 Pro، بشاشات من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع عمق ألوان 10 بت ولديها سطوع أقصى 800 شمعة تحت أشعة الشمس، وتحتوي الشاشات أيضا على ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع مدمجة أسفل الشاشة للمصادقة البيومترية.

Reno 10 Pro

ويحزم كلا الهاتفين بطاريات كبيرة بقوة 5000 و 4600 مللي أمبير في الساعة على التوالى، ويحتوى إصدار Pro على شحن سريع بقدرة 80 وات، بينما يتميز طراز Reno 10 بشاحن سريع بقدرة 67 وات.

ويتمتع كلا من Reno 10 و Reno 10 Pro، بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، إلى جانب أنظمة كاميرا ثلاثية الإعدادات، يتكون إعداد هاتف Reno 10 من وحدات أساسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل وفائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل.

وبينما يتكون إعداد Reno 10 Pro من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Oppo Reno 10 و Reno 10 Pro بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 خارج الصندوق، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويأتي الطراز العادي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وزودت أوبو نموذج الـ Pro بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

Oppo Reno 10

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 10 باللونين الرمادي الفضي والأزرق الجليدي، للبيع في ماليزيا مقابل سعر يبدأ من 385 دولار (أي ما يعادل 11800 جنيه مصري).

ويتوفر هاتف أوبو Reno 10 Pro، باللون الرمادي الفضي والأرجواني اللامع، مقابل سعر 470 دولار (أي ما يعادل 14410 جنيه مصري).

ويتوفر هاتف أوبو +Reno 10 Pro، باللون الرمادي الفضي والأرجواني اللامع، مقابل سعر 750 دولار (أي ما يعادل 22995 جنيه مصري).