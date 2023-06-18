وحش الفئة المتوسطة من Oppo.. سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6.. أحد أقوى إصدارات سلسلة Oppo Reno 6، والذي يتميز بمواصفات قوية وإمكانيات شبه رائدة، بالإضافة إلى تصميم أنيق يجذب الكثير من المستهلكين لشراء أحد طرزات رينو متوسطة الفئة، وخلال السطور التالية سوف نوضح لك سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في السوق المصرى.

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

يبلغ سعر هاتف أوبو رينو 6 في السوق المصري، حوالى 9650 جنيه مصرى.

مواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

يتميز هاتف أوبو رينو 6، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية قوية من زجاج Corning Gorilla Glass الاصدار الخامس.

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

ويمتاز هاتف أوبو رينو 6، بكاميرا خلفية رباعية، مزودة بمستشعر رئيسي من نوع IMX 766 من سوني بدقة 64 ميجابيكسل، متصل بعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عزل بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية رائعة بدقة 44 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

ويعمل هاتف أوبو رينو 6، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

ويحزم هاتف أوبو رينو 6، بطارية بقوة 4310 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها بسرعة 50 وات، ويعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم التقليدية من أوبو ColorOS 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق.

