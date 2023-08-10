أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك هو الخاسر الوحيد من الصدام مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خاصة أن اللاعب معشوق جماهير القلعة البيضاء.

وقال رضا عبدالعال: "أرفض محاولات الصلح بين محمود عبد الرازق شيكابالا ورئيس نادي الزمالك السابق في الفترة القادمة بعد كم الهجوم الذي تعرض له اللاعب في الأيام الماضية في وسائل الإعلام".

وأضاف: "نصيحتى لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لا تقبل الصلح مع رئيس الزمالك بعد الهجوم الشديد عليك من جانبه في وسائل الإعلام".