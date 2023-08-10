رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق كان يحب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء بشكل كبير لدرجة أنه رفض ضم محمد صلاح عندما كان لاعباً في فريق المقاولون العرب.

وقال رضا عبدالعال :" ما لا يعلمه البعض من جماهير نادي الزمالك أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق رفض ضم محمد صلاح عندما كان لاعباً في صفوف فريق المقاولون العرب بسبب حبه لـ"شيكابالا" حتى يكون النجم الأوحد".

وتابع:"شيكابالا قائد تاريخي لنادي الزمالك ويجب أن يعيد مجلس الإدارة الحالي التفكير في الصدام معه في الفترة المقبلة ".