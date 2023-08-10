عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط الترتيب أثناء القراءة في المصحف.. داعية يجيب

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي،  خلال لقائه على فضائية النهار، إن القراءة في المصحف خارج الصلاة لايشترط فيها الترتيب ، مشيرا إلى أن الترتيب أفضل في سور القرآن الكريم.

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤال يقول صاحبه: " أحرص على ختم القرآن كل شهر ولكن تميل نفسى أحيانا أن أقرأ بعض السور فى بداية كل ختمة فهل يلزمني مراعاة ترتيب السور كما فى المصحف عند القراءة؟.

ردت لجنة الفتوى: لا يجب قراءة القرآن على ترتيب السور التى فى المصحف، وما تميل له نفسك من قراءة بعض السور فخير وبركة لا يمنعه الشرع واحرص عليه إن كان يعينك على بدء الختمة والمداومة عليها، أما لمن تجرد عن هذا الميل أو لا يؤثر معه اختيار بعض السور للبدء بها فالأولى به ان يقرأ القرآن بترتيب المصحف .

قال النووي رحمه الله في "التبيان" :" قال العلماء رحمهم الله : الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف ،فيقرأ الفاتحة ، ثم البقرة ثم آل عمران ، ثم النساء إلى أن يختم ب ( قل أعوذ برب الناس ) سواء قرأ في الصلاة أم خارجا عنها ، ويستحب أيضا إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها السورة التي تليها ، ولو قرأ في الركعة الأولى : ( قل أعوذ برب الناس ) يقرأ في الثانية من البقرة .

ودليل هذا : أن ترتيب المصحف لحكمة ، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة ، يقرأ في الركعة الأولى : ( ألم تنزيل ) وفي الثانية : ( هل أتى ) وصلاة العيدين (قاف) و (اقتربت) .

ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها ، أو خالف الموالاة فقرأ قبلها ما لا يليها جاز وكان تاركا للأفضل ، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه ؛ فإنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ، ويزيل حكمة الترتيب ".

قال ابن بطال : لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها , بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا ,وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها , وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها , فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه . وقال القاضي عياض : وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم.
 ذ

قراءة القران لجنة الفتوى شرط الترتيب أثناء القراءة في المصحف الشيخ محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

كولر يكشف مستقبله مع الأهلي وموعد انتهاء تعاقده

قاصدة الإغراء وإثارة الغرائز.. تأجيل استئناف أنوش على حكم حبسها 3 سنوات

مدير عام القوة متعددة الجنسيات تزور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

الفلاحين تطالب بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث التي تواجه المزارعين

فيه سم قاتل.. تحذير خطير وعاجل من مصر والعراق بشأن أدوية فاسدة

الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ