تعليم النواب: ترديد طلاب إندونيسيا "لكِ حبي وفؤادي" تقدير كبير لمصر والأزهر

اعتبر النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب قيام الطلاب الوافدين في رحاب مصر والأزهر الشريف الذين أبدعوا في ترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية أثناء افتتاح الندوة العلمية، التي نظمتها مؤسسة "السلام في العالمين" الإندونيسية بالتعاون مع جامعة الأزهر تحت عنوان «الحضارة والفكر الإسلامي ودور خريجي الأزهر في تطبيق القيم الأزهرية» بمثابة تقدير كبير لما تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطلاب العالم من خدمات جليلة داخل الأزهر الشريف .

ووجه " أمين " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على ما تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة فى خدمة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم للدراسة بالأزهر الشريف مؤكداً أن الأزهر الشريف كان ومازال وسيظل منارة وكعبة العلم والعلماء على مستوى العالم كله ولذلك يحظى بحب وتقدير كبيرين من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم للدراسة به .

واعتبر النائب أشرف أمين جميع الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف الدول الافريقية والعربية والاسلامية وغيرها من دول العالم بمثابة سفراء لمصر داخل دولهم وسيكون لهم دورهم الكبير والمهم فى تعزيز العلاقات بين مصر ودولهم مشيداً بحرص الأزهر الشريف على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للطلاب الوافدين .

وقد شارك شارك في الندوة، الدكتور شفر الدين كامبو رئيس مؤسسة «السلام في العالمين بإندونيسيا»، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ونائب رئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والدكتور لطفي رؤوف السفير الاندونيسي بالقاهرة، بالإضافة إلى مئات الطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر الشريف الشريف .