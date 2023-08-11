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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : مشكلات رومانسية بسيطة

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية…

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

توجد مشكلات رومانسية بسيطة وتحتاج إلى استكشافها وإصلاحها، تعامل مع مسؤوليات العمل بعناية، أنت جيد من حيث الصحة والثروة.

توقعات برج الحمل صحيا

صحتك جيدة اليوم، ستكون خاليًا من معظم الأمراض الرئيسية وهذا سيجعلك سعيدًا طوال اليوم، ومع ذلك يحتاج مرضى السكري إلى توخي الحذر في ساعات المساء من النهار.  

توقعات برج الحمل مهنيا

سوف يستمر نجاحك المهني، المسؤوليات الجديدة في مكان العمل ستجعلك أقوى، على الرغم من أن بعض المهام قد تكون صعبة إلا أنك ستنجح في تحقيقها.

برج الحمل اليوم عاطفيا

قد ترى تغييرات في العلاقة العاطفية، ستولد بعض العلاقات الجديدة في النصف الثاني، تعامل مع القضايا المنزلية بعناية، لا تدع المشاكل تؤثر على كلماتك وإيماءاتك وأفعالك وقراراتك. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

ماليا أنت جيد اليوم، اتخذ قرارات حاسمة تتعلق بالمال حيث تسمح حالتك بذلك، قد تجد حتى دخلًا من استثمار سابق، هذا سيجعلك تشعر بالراحة ، خاصة في وقت الحاجة. 

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