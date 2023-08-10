أحدثها كورونا.. جمال شعبان يكشف عن 10 أسباب تسبب الجلطة والوفاة عند الشباب

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن الأسباب التي تودي بوفاة الشباب دون سابق انذار او ظهور أعراض.

وحذر شعبان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من مجموعة أسباب تسبب الوفاة المفاجئة او الإصابة بجلطة قلبية.

أسباب الجلطة عند الشباب

التدخين

المسكنات

مشروبات الطاقة والمنشطات الهورمونات

المخدرات

تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول

والدهون وقابلية التجلط

الضغط المرتفع

ومرض السكر

وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات

وأحيانًا لقاحاتها

اضرار الافراط في شرب الماء

وذكر شعبان سابقا، أن الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم، لكن لو الشخص شرب أكتر من لتر ( ١٠٠٠ سي سي ) بسرعة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلي تستطيع فقط، التخلص من ٨٠٠ سي سي في الساعة.

وأشار شعبان ان هذه الحالة تسمى التسمم بالماء، مما يؤدي إلى dilution، تخفيف لأملاح الدم hyponatremia، ولها العديد من الأعراض، منها يؤدي نقص الصوديوم إلي اضطراب وظيفة المخ، واختلال الوعي، وربما الوفاة في الحالات الشديدة.