تصل للوفاة..جمال شعبان يحذر من الإفراط في شرب الماء | الاكثر عرضة

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، من الإفراط في شرب الماء.

وقال شعبان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم، لكن لو الشخص شرب أكتر من لتر ( ١٠٠٠ سي سي ) بسرعة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلي تستطيع فقط، التخلص من ٨٠٠ سي سي في الساعة.

وأشار شعبان ان هذه الحالة تسمى التسمن بالماء، مما يؤدي إلى dilution، تخفيف لأملاح الدم hyponatremia، ولها العديد من الأعراض، منها يؤدي نقص الصوديوم إلي اضطراب وظيفة المخ، واختلال الوعي، وربما الوفاة في الحالات الشديدة.

ونوه عميد معهد القلب السابق، ان أكثر الأشخاص عرضة هم الرياضيون وخاصة الماراثون، في الأجواء شديدة الحرارة.

علاج تسمم الماء

التوقف عن شرب مزيد من الماء

مدرات البول

أقراص الصوديوم

أو محلول الصوديوم