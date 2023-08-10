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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تختار قائماً بتصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة

صدى البلد

قال مسئول حكومي إن رئيس الوزراء الباكستاني المنتهية ولايته شهباز شريف سيلتقي زعيم المعارضة، اليوم الخميس، لاختيار قائم بتصريف الأعمال ليشرف على انتخابات عامة مُقرّر إجراؤها بحلول نوفمبر.

وأضاف المسئول في مكتب رئيس الوزراء، والذي طلب عدم نشر اسمه قبل إعلان الاجتماع، أن شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض سيلتقيان بعد ظهر الخميس، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وبموجب الدستور، أمام الاثنين 3 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن القائم بتصريف الأعمال. 

وإذا لم يتمكنا من ذلك، ستُحول مسألة اتخاذ القرار إلى لجنة برلمانية، وإذا لم تفعل سيكون القرار بيد مفوضية الانتخابات الباكستانية.

وتم حل البرلمان عندما قرر الرئيس الباكستاني عارف الرحمن علوي، أمس الأربعاء، حل البرلمان، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.

وحسب وسائل إعلام باكستانية، جاء حل الرئيس الباكستاني عارف علوي الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، مما يمثل نهاية ولاية الحكومة الحالية ويمهد الطريق للانتخابات العامة المقبلة.

وصدر الإخطار بحل المجلس من قبل مكتب الرئيس، الذي جاء فيه أن مجلس الأمة قد تم حله بموجب المادة 58 من الدستور.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس علوي، طلبًا بحل الجمعية الوطنية قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدتها الدستورية البالغة خمس سنوات.

وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، أن الرئيس عارف علوي حل مجلس الأمة بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شريف.

ومع حل مجلس النواب، ستنتهي ولاية الحكومة الحالية قبل الأوان.

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