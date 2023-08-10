موقف شيكابالا من التسجيل في قائمة الزمالك الأولية بعد أزمة مرتضى منصور

انتهى مسئولو نادي الزمالك من تسجيل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في قائمة الفريق الأولى.



و لم يمنع هجوم مرتضى منصور من تسجيل شيكابالا في القائمة الأولية للموسم الجديد، و تم تسجيل شيكابالا في قائمة الزمالك لموسم 2023-2024.

رد مرتضى منصور ، علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مبلغ ٢٥ مليون جنيه من أجل التجديد مع الفريق.

حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته علي اليوتيوب : اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليونا ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.

وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغنى مني ، لو حد اتكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنيه اتبرعت بيهم للنادي .



وشدد : أمتاز بالشرف والأمانة ويتهموني بقلة أدب ، علي الطلاق من بيتي اللي مختار سامسون هو فيريرا ، سامسون لاعب كبير وهتشوفوا ، وكل اللعيبة من اختيار فيريرا ماعدا مصطفى شلبي وعمرو السيسي.



واستكمل: كنت بتهتفوا لفيريرا وتشتموا رئيس النادي إللي جاب البطولات، ١٥ سبتمبر هنكون حلينا أزمة وقف قيد النادي.



وأتم : أنا بحب شيكابالا علي المستوي الشخصي ، مفيش حد يتخانق مع حد علشان حد ، سيد عبدالحفيظ بقاله ٤ سنين بيتخانق معانا علشان محمود الخطيب وفي ثانية الخطيب مشاه.