موقف شيكابالا من التسجيل في قائمة الزمالك الأولية بعد أزمة مرتضى منصور

انتهى مسئولو نادي الزمالك من تسجيل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في قائمة الفريق الأولى.
و لم يمنع هجوم مرتضى منصور من تسجيل شيكابالا في القائمة الأولية للموسم الجديد، و تم تسجيل شيكابالا في قائمة الزمالك لموسم 2023-2024.
رد مرتضى منصور ، علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مبلغ ٢٥ مليون جنيه من أجل التجديد مع الفريق.
حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته علي اليوتيوب : اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليونا ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.
وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغنى مني ، لو حد اتكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنيه اتبرعت بيهم للنادي .
وشدد : أمتاز بالشرف والأمانة ويتهموني بقلة أدب ، علي الطلاق من بيتي اللي مختار سامسون هو فيريرا ، سامسون لاعب كبير وهتشوفوا ، وكل اللعيبة من اختيار فيريرا ماعدا مصطفى شلبي وعمرو السيسي.
واستكمل: كنت بتهتفوا لفيريرا وتشتموا رئيس النادي إللي جاب البطولات، ١٥ سبتمبر هنكون حلينا أزمة وقف قيد النادي.
وأتم : أنا بحب شيكابالا علي المستوي الشخصي ، مفيش حد يتخانق مع حد علشان حد ، سيد عبدالحفيظ بقاله ٤ سنين بيتخانق معانا علشان محمود الخطيب وفي ثانية الخطيب مشاه.