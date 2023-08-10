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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف شيكابالا من التسجيل في قائمة الزمالك الأولية بعد أزمة مرتضى منصور

صدى البلد

انتهى مسئولو نادي الزمالك من تسجيل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في قائمة الفريق الأولى.


و لم يمنع هجوم مرتضى منصور من تسجيل شيكابالا في القائمة الأولية للموسم الجديد، و تم تسجيل شيكابالا في قائمة الزمالك لموسم 2023-2024.

رد مرتضى منصور ، علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مبلغ ٢٥ مليون جنيه من أجل التجديد مع الفريق.
حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته علي اليوتيوب : اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليونا ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.
وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغنى مني ، لو حد اتكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنيه اتبرعت بيهم للنادي .


وشدد :  أمتاز  بالشرف والأمانة ويتهموني بقلة أدب ، علي الطلاق من بيتي اللي مختار سامسون هو فيريرا ، سامسون لاعب كبير وهتشوفوا ، وكل اللعيبة من اختيار فيريرا ماعدا مصطفى شلبي وعمرو السيسي.


واستكمل: كنت بتهتفوا لفيريرا وتشتموا رئيس النادي إللي جاب البطولات، ١٥ سبتمبر هنكون حلينا أزمة وقف قيد النادي.


وأتم : أنا بحب شيكابالا علي المستوي الشخصي ، مفيش حد يتخانق مع حد علشان حد ، سيد عبدالحفيظ بقاله ٤ سنين بيتخانق معانا علشان محمود الخطيب وفي ثانية الخطيب مشاه.

شيكابالا مرتضى منصور الزمالك أحمد فتوح فيريرا

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