إصابة طفل وسيدة بجروح بالغة في حادثين منفصلين بسيناء

أصيب طفل وسيدة بجروح بالغة في حادثين منفصلين في العريش والحسنة محافظة شمال سيناء ، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث.

حيث تلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء إخطارًا يفيد بإصابة طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء سيرها في منطقة بغداد في مدينة الحسنة بمنطقة وسط سيناء، نتيجة السرعة الزائدة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة طفل ١٠ سنوات، بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالكتف الأيمن، وتم نقله بسيارة إسعاف في حالة سيئة إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.



سيدة :

كما تلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء إخطارا آخر بإصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء سيرها بالشارع الرئيسي أمام حديقة المساعيد، بالعريش، نتيجة السرعة الزائدة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة سيدة ، 40 سنة، بكدمة في الساق اليمنى، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.