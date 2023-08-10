الأولى منذ 50 عامًا.. روسيا تطلق مهمة إلى القمر

من المقرر أن تطلق روسيا أول مهمة لها إلى القمر منذ ما يقرب من 50 عامًا يوم الجمعة، مما يجعلها في سباق فضاء مع الهند والتي تهدف أيضًا إلى هبوط مركبة على سطح القمر هذا الشهر.

سيكون إطلاق مركبة Luna-25 إلى القمر هو الأول لروسيا منذ عام 1976 عندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي وسيتم إجراؤه دون مساعدة من وكالة الفضاء الأوروبية، التي أنهت التعاون مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

من المتوقع أن تصل مركبة الهبوط القمرية الروسية إلى القمر في 23 أغسطس، ومن المقرر إطلاق مركبة هندية خلال نفس الوقت تقريبا.

تتجه وحدات كلا البلدين إلى القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة لم تهبط فيها أي مركبة فضائية بسلاسة. نجحت ثلاث حكومات فقط في عمليات هبوط ناجحة على سطح القمر: الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين.

قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إنها تريد أن تُظهر أن روسيا "دولة قادرة على إيصال حمولة إلى القمر" و"ضمان وصول روسيا المضمون إلى سطح القمر".

قال فيتالي إيغوروف، محلل الفضاء الروسي الشهير: "دراسة القمر ليست الهدف". "الهدف هو المنافسة السياسية بين قوتين عظميين - الصين والولايات المتحدة - وعدد من البلدان الأخرى التي تريد أيضًا المطالبة بلقب القوة العظمى في الفضاء."

العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا تجعل من الصعب عليها الوصول إلى التكنولوجيا الغربية، مما يؤثر على برنامجها الفضائي. يقول المحللون إنه كان من المفترض في البداية أن تحمل Luna-25 عربة جوالة صغيرة على القمر، لكن تم التخلي عن هذه الفكرة لتقليل وزن المركبة لتحسين الموثوقية.

قال إيغوروف: "الإلكترونيات الأجنبية أخف وزناً، والإلكترونيات المحلية أثقل". "بينما قد يكون للعلماء مهمة دراسة المياه القمرية، فإن المهمة الرئيسية هي ببساطة الهبوط على القمر. لاستعادة الخبرة السوفيتية المفقودة وتعلم كيفية أداء هذه المهمة في عصر جديد ".

سيتم إطلاق Luna-25 من فوستوشني كوزمودروم في الشرق الأقصى لروسيا. يعد ميناء الفضاء مشروعًا محببًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو مفتاح جهوده لجعل روسيا قوة عظمى في الفضاء ونقل عمليات الإطلاق الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيحضر إطلاق مركبة الهبوط على سطح القمر. في عام 2016، كان حاضرًا في الإطلاق الفاشل لصاروخ سويوز، وبعد ذلك ذكرت وسائل الإعلام الروسية أنه وبخ المسؤولين بشدة.

انتهت محاولة هندية سابقة للهبوط في القطب الجنوبي للقمر عام 2019 عندما اصطدمت المركبة بسطح القمر.

يعتبر القطب الجنوبي للقمر ذا أهمية خاصة للعلماء، الذين يعتقدون أن الفوهات القطبية المظللة بشكل دائم قد تحتوي على الماء. يمكن للمستكشفين في المستقبل تحويل المياه المتجمدة في الصخور إلى هواء ووقود للصواريخ.

ستقوم Luna-25 بأخذ عينات من صخور القمر والغبار. وقال بلومر إن العينات ضرورية لفهم بيئة القمر قبل بناء أي قاعدة هناك، "وإلا فإننا يمكن أن نبني أشياء ونضطر إلى إغلاقها بعد ستة أشهر".