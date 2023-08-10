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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل تموين الشرقية: نسبة توريد القمح بالمحافظة تخطت 570 ألف طن

القمح
القمح

أكدت المهندسة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن نسبة توريد القمح بالشرقية تخطى المتسهدف ليصل إلى 570 ألف طن و500 طن بنسبة 103%.

 

وقالت فايزة عبد الرحمن، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن من ضوابط توريد القمح تحديد معدل يصل إلى 1.5 طن لكل فدان، مع تجهيز 58 موقعا لاستلام القمح على مستوى مراكز المحافظة، وتوفير 11 صومعة تصل سعة بعضها إلى 90 ألف طن.

 

كافة التسهيلات للمزارعين

وتابعت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الدولة توفر كافة التسهيلات للمزارعين على مدار الموسم.

 

وزارة التموين الشرقية توريد القمح القمح صومعة

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