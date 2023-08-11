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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أخطر من كورونا.. فيروس إي جي 5 يثير ذعر العالم.. ما القصة؟

صدى البلد

يظل شبح كورونا يطارد العالم متخفيا في عدة أشكال تعرف بالمتحور تحت عدة مسميات وحدة مخاطر مختلفة، فمن وقت لآخر تخرج منظمة الصحة العالمية علينا بأخبار حول انتشار متحور جديد من سلالات سابقة لفيروس كوفيد 19، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الانتشار السريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا يحمل اسم "إي جي 5".

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، إلى أنها تصنف متحور "إي جي 5" الجديد على أنه "متحور يجب أن يكون محل الاهتمام". وفي وقت سابق كانت المنظمة تصنفه على أنه "متحور تحت المراقبة".

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وأوضحت المنظمة: أنه "تم الإبلاغ عن "إي جي 5" لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023. ومن خلال التقييم الحالي للمخاطر، صنفنا "إي جي 5" وسلسلته الفرعية كمتحور يجب أن يكون محل اهتمام".

أضافت: "عالمياً هناك زيادة مطردة" لحصة "إي. جي. 5" مقارنةً بالمتحورات الأخرى. وخلال الأسبوع من 17 إلى 23 يوليو، "بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي. جي. 5" 17.4%، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالبيانات التي كانت قبل أربعة أسابيع (من 19 إلى 25 يونيو) عندما بلغ المعدل 7.6%.

وتابعت: "بينما أظهر "إي. جي. 5" انتشاراً متزايداً ومقاومة أمام مناعة الجسم، لم ترد أي تقارير عن تغييرات في شدة المرض حتى الآن".

ومع ذلك، "بسبب ميزة النمو وخصائص مقاومة المناعة، قد يسبب "إي. جي. 5" زيادة بالإصابات ويصبح انتشاره مهيمناً في بعض البلدان أو حتى في جميع أنحاء العالم"، بحسب البيان.

وأضافت المنظمة أن المتحوّر على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفقاً لـ"فوربس".

وتنقل المجلة عن أخصائيين، أن المتحوّر يحمل ميزات وراثية من المتحوّرات التي سبقته.

ووفقاً لملاحظات منظمة الصحّة العالمية، فإن المتحوّر لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحّورات السابقة، أو أعراض أكثر حدّة.

لكن المتحوّر يظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، حيث قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعياً.

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن المتحوّر هو الآن الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.

وتشير "فوربس" إلى أن الفيروس يظهر بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، مما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، حيث يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.

وفي فبراير الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد عرف باسم«أركتوروس» وأثار موجة من القلق إثر زيادة تسجيل الاصابات به، وكان قد تم التعرف على متحور كورونا الجديد الذي يطلق عليه اسم «أركتوروس»، من السلالة الفرعية لمتحور «أوميكرون»، لأول مرة في يناير الماضي للعام الجاري، وتمت مراقبته من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 22 مارس 2023.

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