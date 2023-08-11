الفيوم.. تنفيذ 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى حياة كريمة

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد إحدى أهم المبادرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكثرها تأثيراً على مستوى حياة المواطن بقرى الريف المصري مشيرا الى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير ٦٣ قرية بمركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظةالفيوم .

أوضح النجار أنه قد تم تنفيذ عدد ٥٤ ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق ، حيث تم تنفيذ عدد ٢٢ ألف وصلة بمركز يوسف الصديق الصديق بواقع ٨ آلاف وصلة مياه شرب ، وعدد ١٤ ألف وصلة صرف صحى ، فيما تم تنفيذ عدد ٣٢ الف وصلة بمركز اطسا بواقع ٥ آلاف وصلة مياه شرب ، وعدد ٢٧ ألف وصلة صرف صحى .

أضاف رئيس الشركة أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق نقلة تنمويةوتطوراً ملحوظاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن محطات مياه الشرب ، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم .