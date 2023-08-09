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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى مركز الفيوم لتحسين الضغوط

بعض مشروعات الشركة
بعض مشروعات الشركة

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مواصلة الشركة لجهودها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الضغوط بالقرى والعزب نهايات الشبكات أو ذات المنسوب المرتفع والتى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف .
وأوضح النجار أنه جارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقري الشيمي ، الشركة بمركز الفيوم، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من ضعف ضغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونهما نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم. 

ونوه بأن من ضمن أسباب ضعف الخدمة، كثافة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة ،  مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر ٤بوصة بقرية الشركة ، وتنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر ٦ بوصة بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم .

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية ،مناشي العرب ،صالح جمعه ، البري ، سليم رشدي ، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم اقطار مختلفة .

فى سياق متصل أشار سيادته إلى أن الشركة تستقبل كافة شكاوى واستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن بالشركة ١٢٥ من اى تليفون ارضى ، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك .

مياه الفيوم تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ببرنامج توسعات الصرف الصحي

 

رئيس «مياه الفيوم» يتفقد مشروع الصرف الصحي في قرية سرسنا

 

 

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