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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صعدت لسطح المنزل.. حادث تصادم مروع لسيارة تويوتا كورولا في أمريكا

صدى البلد

تم نقل سائق سيارة تويوتا كورولا في بلدة ديكاتور بولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث تصادم مذهل وغريب يوم الأحد 6 أغسطس. على الرغم من أن بعض التفاصيل المحيطة بالحادث لا تزال موضع تكهنات ، إلا أن السيارة انتهى بها الأمر في الطابق الثاني من المنزل.

صعدت لسطح المنزل.. حادث تصادم مروع لسيارة تويوتا كورولا في أمريكا

لسوء الحظ ، حالة السائق غير معروفة في هذا الوقت ، لكنهم كانوا خارج السيارة عندما وصل المستجيبون الأوائل إلى مكان الحادث، تم فحص أصحاب المنزل من قبل خدمات الطوارئ ، لكن لم يتم نقلهم إلى المستشفى.

صعدت لسطح المنزل.. حادث تصادم مروع لسيارة تويوتا كورولا في أمريكا

أما كيف انتهى الأمر بالسيارة في المنزل ، وتركت فجوة كبيرة في جانبه، فلا تزال هناك بعض الأسئلة، حيث تقول Junction Fire Company أن سيارة كورولا اصطدمت بفتحة صغيرة بجوار ممر المنزل ، مما أدى إلى إطلاقها في الهواء ، ثم الدخول في غرفة النوم بالطابق الثاني، في الساعة 3:15 مساءً.

صعدت لسطح المنزل.. حادث تصادم مروع لسيارة تويوتا كورولا في أمريكا

قال جنود شرطة ولاية بنسلفانيا إنه "ما تم تحديده من خلال التحقيق أن الحادث كان عملاً متعمدًا" ، وفقًا لـ ABC27. لم يتم توضيح سبب اختيار شخص ما القيام بذلك ، لكنهم أضافوا أن تحقيقهم مستمر ، والتهم معلقة في هذا الوقت.

 

أما بالنسبة للمنزل ، فقد تمكنت أطقم الإنقاذ بالعمل مع سحب وإزالة كورولا منه ، تاركًا فتحة كبيرة في جانب المنزل ، فوق الشرفة الأمامية مباشرة.

 

 

أمريكا بنسلفانيا تويوتا كورولا كورولا تويوتا

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