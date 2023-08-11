تم نقل سائق سيارة تويوتا كورولا في بلدة ديكاتور بولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث تصادم مذهل وغريب يوم الأحد 6 أغسطس. على الرغم من أن بعض التفاصيل المحيطة بالحادث لا تزال موضع تكهنات ، إلا أن السيارة انتهى بها الأمر في الطابق الثاني من المنزل.

صعدت لسطح المنزل.. حادث تصادم مروع لسيارة تويوتا كورولا في أمريكا

لسوء الحظ ، حالة السائق غير معروفة في هذا الوقت ، لكنهم كانوا خارج السيارة عندما وصل المستجيبون الأوائل إلى مكان الحادث، تم فحص أصحاب المنزل من قبل خدمات الطوارئ ، لكن لم يتم نقلهم إلى المستشفى.

صعدت لسطح المنزل.. حادث تصادم مروع لسيارة تويوتا كورولا في أمريكا

أما كيف انتهى الأمر بالسيارة في المنزل ، وتركت فجوة كبيرة في جانبه، فلا تزال هناك بعض الأسئلة، حيث تقول Junction Fire Company أن سيارة كورولا اصطدمت بفتحة صغيرة بجوار ممر المنزل ، مما أدى إلى إطلاقها في الهواء ، ثم الدخول في غرفة النوم بالطابق الثاني، في الساعة 3:15 مساءً.

صعدت لسطح المنزل.. حادث تصادم مروع لسيارة تويوتا كورولا في أمريكا

قال جنود شرطة ولاية بنسلفانيا إنه "ما تم تحديده من خلال التحقيق أن الحادث كان عملاً متعمدًا" ، وفقًا لـ ABC27. لم يتم توضيح سبب اختيار شخص ما القيام بذلك ، لكنهم أضافوا أن تحقيقهم مستمر ، والتهم معلقة في هذا الوقت.

أما بالنسبة للمنزل ، فقد تمكنت أطقم الإنقاذ بالعمل مع سحب وإزالة كورولا منه ، تاركًا فتحة كبيرة في جانب المنزل ، فوق الشرفة الأمامية مباشرة.